В городе Облучье в ЕАО уволился весь коллектив скорой, не желая прививаться

Работники скорой медицинской помощи в городе Облучье Еврейской автономной области решили уйти с работы. Однако власти региона уверяют, что жители данного района без медпомощи не останутся.

Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее Главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов постановил, что до 15 ноября 80% коллектива должны получить прививку от коронавируса. При этом, к 15 декабря, вакцинация должна быть закончена.

Отсутствие вакцины, без наличия медотвода, сулит отстранением от работы.

«Все 15 сотрудников скорой написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться. Руководство мы предупредили заранее, что напишем заявление. До 15 ноября будем работать. Мы все подрабатываем в ковидном госпитале. В постоянном контакте с пациентами. У нас иммунитет давно выработался», — объяснил сотрудник скорой.

Позднее на официальной странице департамента здравоохранения ЕАО в социальной сети Instagram выложили заявление от имени главного врача ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислава Когана. Согласно опубликованной информации, 25 тысяч человек, проживающие в Облученском районе и находящиеся в зоне обслуживания данного отделения скорой, без помощи не останутся. По мнению Когана, на такое количество человек хватит две-три бригады скорой помощи.

» Сейчас на территории района задействованы пять бригад скорой помощи, дислоцированные, кроме самого Облучья, в селах Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан. Плюс бригады неотложной помощи, развернутые при лечебных учреждениях. Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется».

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что треть медиков из «красных зон» хотят уволиться из-за пандемии COVID-19.