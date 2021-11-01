Треть медиков из «красных зон» хотят уволиться из-за пандемии COVID-19

Треть медиков из «красных зон» хотят уволиться из-за пандемии COVID-19
Врачи жалуются на усталость. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Врачи жалуются на эмоциональное выгорание в связи с высокой нагрузкой и постоянным стрессом.

Врачи, работающие в «красных зонах», все чаще задумываются об увольнения. Примерно треть из них максимально близки к принятию радикального решения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Известно, что в исследовании приняли участие около 2,8 тысяч медработников, большая часть из которых – врачи. Многие пожаловались на эмоциональное выгорание и усталость в связи с длительной пандемией коронавируса. Специалисты замечают, что стали более черствыми и не могут максимально хорошо помогать пациентам. Часть врачей, работающих в красных зонах, хотели бы уволиться, но пока не решаются на это.

Почти 70% врачей из «зеленых» и «красных» зон хоть раз слышали от руководства фразу о том, что их никто не держит, если вдруг что-то не устраивает. Многие медики признаются, что не чувствуют поддержки со стороны начальства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти признают QR-коды импортных прививок от коронавируса.

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