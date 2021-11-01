В Ленобласти признают QR-коды импортных прививок от коронавируса

В Ленобласти признают QR-коды импортных прививок от коронавируса
QR-код, полученный в результате прививки импортным препаратом, будет котироваться в Ленобласти. Фото: Gazeta.SPb

В Ленинградской области посетителям музеев и театров разрешили использование QR-кодов, которые были получены в результате вакцинации импортной прививкой от новой коронавирусной инфекции.

В пресс-службе Ленинградской области в понедельник, 1 ноября, сообщили, что прививки, сделанные не отечественными препаратом, будут котироваться в 47-ом регионе.

Данный вопрос был согласован сегодня губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по региону Ольгой Историк. Такое решение было вынесено на еженедельном аппаратном совещании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге появилась новая услуга. Граждане с QR-кодом заявили, что готовы за небольшие деньги помочь тем, кто не вакцинирован.

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