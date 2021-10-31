Петербуржцы с QR-кодом предлагают непривитым помощь за деньги

В частности, они предлагают сходить в магазин, МФЦ или библиотеку. Фото: pixabay

В частности, они предлагают сходить в магазин, МФЦ или библиотеку. Фото: pixabay

В Петербурге появилась новая услуга. Граждане с QR-кодом заявили, что готовые за небольшие деньги помочь тем, кто не вакцинирован.

Согласно объявлению на сервисе Avito, курьер с QR-кодом всего за 250 рублей может сходить за заказчика в торговый центр, библиотеку или МФЦ.

«Имею действующий QR-код сроком действия до 12.07.2022. Официально», — говорится в объявлении.

Авторы объявлений призывают горожан не рисковать здоровьем и остаться дома, а хлопоты доверить им.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки выявили 3 597 случаев заражения COVID. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 7 603 зараженных человека. На третьем месте оказалась Московская область — 2 737 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 374 случая заражения.