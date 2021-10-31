В Петербурге за сутки выявили 3 597 случаев заражения COVID

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 3 597 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 7 603 зараженных человека. На третьем месте оказалась Московская область — 2 737 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 374 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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