При постковидном синдроме у человека часто меняется голос

При постковидном синдроме у человека часто меняется голос
Посткоронавирусный синдром может развиться даже у тех, кто переболел в легкой форме. Фото: pexels.com

Сотрудник Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о необычных последствиях, которые проявляются у людей, переболевших «дельта»-штаммом ковида.

Она уверена, в последнее время медики стали чаще регистрировать более выраженную утомляемость, нарушения памяти, изменение голоса, снижение когнитивных функций — способности участвовать в рабочих процессах, сообразительности, — а также нарушения слуха и расстройства желудка. Более выражено стало поражение сердца и легких, возросла восприимчивость к другим заболеваниям. Об этом сообщает РИА Новости.

Эпидемиолог добавила, что посткоронавирусный синдром может развиться даже у тех, кто переболел в легкой форме. При легкой форме люди часто не обращаются за медпомощью, из-за чего могут проявиться симптомы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нужно внести российские вакцины от ковида в перечень лекарств, которые Всемирная организация здравоохранения сможет рекомендовать для применения в режиме чрезвычайной ситуации.

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При постковидном синдроме у человека часто меняется голос
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