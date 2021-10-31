Лавров напомнил о важности одобрения ВОЗ российских вакцин

Лавров напомнил о важности одобрения ВОЗ российских вакцин
Важно, чтобы организация смогла использовать вакцины российского производства в чрезвычайном положении. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Нужно внести российские вакцины от ковида в перечень лекарств, которые Всемирная организация здравоохранения сможет рекомендовать для применения в режиме чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Россия поддержала организацию в сохранении основной роли в области здравоохранения, а также укреплении потенциала ВОЗ во время пандемии. Важно, чтобы организация смогла использовать вакцины российского производства в чрезвычайном положении в борьбе с вирусом, а для этого надо внести российские лекарства в специальный список, отмечает Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в столице Италии стартовал саммит лидеров государств и правительств G20. Главы стран прибыли к открытию мероприятия в конгресс-центр «Нувола». Их поприветствовал премьер-министр Италии Марио Драги.

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