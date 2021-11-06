Появились предположения, почему Аршавин не стал директором «Зенита»

Футбольный агент Марко Трабукки считает, что Аршавин не стал директором футбольного клуба «Зенит» из-за своих резких высказываний.

Андрей Аршавин мог бы стать директором «Зенита», но руководство петербургского клуба отказалась назначить его на эту должность. Марко Трабукки предположил, что известный футболист не смог занять должность директора из-за своих высказываний. Таким образом, он сам себе перекрыл дорогу в «Зенит». Об этом рассказали «Невские Новости».

«Понятно, что со стороны все выглядит спокойно. Но, думаю, там тоже есть проблемы. Не знаю, правда ли это, но мне говорили, что Аршавина хотели назначить спортивным директором, однако из-за его высказываний на «Матч ТВ» отказались от этой идеи. В «Зените» не все идеально, хотя на сегодняшний день это, конечно, самый стабильный клуб», — заявил Марко Трабукки.

Футбольный агент отметил, что нападающий Сердар Азмун может усилить любой европейский клуб, и сейчас он играет в «Зените». По мнению Трабукки, ему давно уже нужно было покинуть «Зенит», и другие клубы давно проявляют к нему интерес. Например в Петербурге его просматривали представители «Аталанты».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что победа в матче группового этапа юношеской Лиги УЕФА в итальянском городе Турине досталась не «Зениту», а «Ювентусу». Петербургский клуб проиграл сопернику на 2 мяча.