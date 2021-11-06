Появились предположения, почему Аршавин не стал директором «Зенита»

Появились предположения, почему Аршавин не стал директором &#171;Зенита&#187;
Появились предположения, почему Аршавин не стал директором "Зенита". Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Футбольный агент Марко Трабукки считает, что Аршавин не стал директором футбольного клуба «Зенит» из-за своих резких высказываний.

Андрей Аршавин мог бы стать директором «Зенита», но руководство петербургского клуба отказалась назначить его на эту должность. Марко Трабукки предположил, что известный футболист не смог занять должность директора из-за своих высказываний. Таким образом, он сам себе перекрыл дорогу в «Зенит». Об этом рассказали «Невские Новости».

«Понятно, что со стороны все выглядит спокойно. Но, думаю, там тоже есть проблемы. Не знаю, правда ли это, но мне говорили, что Аршавина хотели назначить спортивным директором, однако из-за его высказываний на «Матч ТВ» отказались от этой идеи. В «Зените» не все идеально, хотя на сегодняшний день это, конечно, самый стабильный клуб», — заявил Марко Трабукки.

Футбольный агент отметил, что нападающий Сердар Азмун может усилить любой европейский клуб, и сейчас он играет в «Зените». По мнению Трабукки, ему давно уже нужно было покинуть «Зенит», и другие клубы давно проявляют к нему интерес. Например в Петербурге его просматривали представители «Аталанты».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что победа в матче группового этапа юношеской Лиги УЕФА в итальянском городе Турине досталась не «Зениту», а «Ювентусу». Петербургский клуб проиграл сопернику на 2 мяча.

андрей аршавин зенит новости СПб Россия сердар азмун футбол


 

Новости партнеров
Врач-иммунолог назвал продукт, повышающий риск тромбоза в 20 раз
Врач-иммунолог назвал продукт, повышающий риск тромбоза в 20 раз
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мост через Вуоксу полностью реконструировали
Дождь с мокрым снегом ожидается в Ленобласти в воскресенье
Юная фигуристка из России стала фигуранткой секс-скандала в США
Диетолог рассказала, как питаться в праздничные дни
Избитый в Новой Москве мужчина рассказал, что перевез семью в безопасное место
На трассе «Россия» после ДТП загорелась машина: водитель погиб
В Германии три человека пострадали в результате нападения в поезде
Роспотребнадзор рассказал о подготовке к вакцинации от COVID-19