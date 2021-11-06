После смертельного ДТП на «Коле» проводится проверка

По факту смертельного ДТП на федеральной автодороге полиция проводит проверку

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 5 ноября около 14 часов на 130 километре Федеральной автодороги «Кола» 52-летняя женщина, находясь за рулем Renault Sandero, направляясь в сторону Петербурга, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась на металлическое ограждение. Потом машина улетела в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате аварии водитель от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, 59-летнюю женщину, которая сидела рядом, в тяжелом состоянии госпитализировали, где впоследствии скончалась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Мурманском шоссе в результате ДТП погибла женщина.