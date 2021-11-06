У Шамокши разыскивали потерявшихся в лесу женщину и мужчину

Двух заблудившихся нашли спустя полтора часов поисков.

В Лодейнопольском районе накануне, 5 ноября, разыскивали 46-летнего мужчину и 66-летнюю женщину. Они отправились на прогулку в лес и перестали выходить на связь. Об этом сообщили в региональной Аварийно-спасательной службе.

Отмечается, что поиски проходили недалеко от деревни Шамокша. Спасатели ПСО Лодейного Поля за полтора часа смогли найти заблудившихся и вернуть их домой. Кажется, никто не пострадал.

В осенний период подобные инциденты происходят довольно часто – многие уходят в лес за грибами и ягодами, а кто-то наслаждаться пейзажами. Спасатели рекомендуют соблюдать внимательность и брать с собой все необходимое на случай, если все-таки потеряетесь.

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