В центре «Велес» спасают лису с переломами и сильной кровопотерей

Центр реабилитации диких животных «Велес» под Петербургом принял нового пациента — лису с несколькими переломами.
О новой подопечной рассказали в официальной группе центра в соцсети «ВКонтакте». По словам сотрудников, животное привезли ночью с большой потерей крови и переохлаждением. Сейчас ее обследуют.
Как зверь мог так серьезно пострадать — выясняется. В комментариях под записью пользователи предположили, что лису либо намеренно избили, либо она попала под колеса авто.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как в «Велесе» спасатели новорожденного бельчонка и ежа.