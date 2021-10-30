В центре «Велес» спасают лису с переломами и сильной кровопотерей

При каких обстоятельствах лиса получила все эти увечья – неизвестно. Фото: "Велес" "Вконтакте"

При каких обстоятельствах лиса получила все эти увечья – неизвестно. Фото: "Велес" "Вконтакте"

Центр реабилитации диких животных «Велес» под Петербургом принял нового пациента — лису с несколькими переломами.

О новой подопечной рассказали в официальной группе центра в соцсети «ВКонтакте». По словам сотрудников, животное привезли ночью с большой потерей крови и переохлаждением. Сейчас ее обследуют.

Как зверь мог так серьезно пострадать — выясняется. В комментариях под записью пользователи предположили, что лису либо намеренно избили, либо она попала под колеса авто.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как в «Велесе» спасатели новорожденного бельчонка и ежа.