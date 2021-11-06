В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

За сутки количество зараженных перевалил за 41 тысяч человек.

В России за последние сутки коронавирусом заболели 41 335 человек. Это – новый антирекорд. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в оперативном штабе.

Известно, что успели выздороветь 29,2 тысячи человек, а скончались 1188 пациентов. На данный момент общее число заболевших в России составляет 8,7 миллионов, из которых скончались 245 635 человек.

Что касается Санкт-Петербурга, то в городе впервые за несколько дней замечено снижение заболеваемости. Сегодня стало известно о 3138 заболевших, а ведь еще пару дней назад цифра переваливала за 3,3 тысячи. Выздоровели в Северной столице 3,3 тысячи горожан, а умерли 86.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что невролог назвала фактор, повышающий риск заболеть COVID-19. Недосып довольно часто становится причиной тяжелого течения болезни.

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