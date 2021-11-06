Невролог назвала фактор, повышающий риск заболеть COVID-19

Невролог назвала фактор, повышающий риск заболеть COVID-19
Невролог рекомендует спать не меньше восьми часов. Фото: pixabay

Недосып довольно часто становится причиной тяжелого течения болезни.

Врач невролог-сомнолог Елена Царева рассказала о факторе, повышающем риск заболеть коронавирусом. Своими наблюдениями она поделилась в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметила важность соблюдения правильного режима сна. Царева считает, что если спать меньше положенных восьми часов в сутки, это негативно скажет не только на работе мозга, но и на физическом здоровье. Как итог – человек становится более уязвимым перед коронавирусом, болеет тяжелее и чаще.

Невролог подчеркнула, что нужно избегать бессонных ночей, так как в противном случае иммунитет будет слабым.

«Даже одна бессонная ночь может увеличить риск заболевания в несколько раз, если вы контактировали с вирусом»,

— заключила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге могут начать отстранять от работы за отказ вакцинироваться. До 15 ноября работодатель должен обеспечить вакцинацию 80% коллектива либо первым компонентом вакцины, либо однокомпонентным препаратом.

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