Малахов припомнил Собчак общего ребенка

Малахов припомнил Собчак общего ребенка
Малахов и Собчак вместе воспитывали сына-робота. Фото: скриншот Instagram

Телеведущий поздравил давнюю знакомую с юбилеем и рассказал об общем ребенке.

Российский телеведущий Андрей Малахов сегодня, 6 ноября, поздравил коллегу Ксения Собчак с 40-летним юбилеем. Неожиданно для многих он вспомнил об общем ребенке, подробностями Малахов поделился в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущий напомнил Собчак, что за годы дружбы между ними происходило всякое. Он полагает, что мало кто знает, но однажды они даже стали родителями для компьютеризированного сына, которого назвали Макс. Тогда Малахов и Собчак участвовали в телепроекте «Ребенок-робот», в рамках которого получили родительский опыт.

Телеведущий припомнил, как Собчак при первой же возможности пыталась избежать своих обязанностей. Когда «ребенок» плакал, телеведущая предпочитала закрывать его лицо полотенцем. Малахов написал, что очень рад, что в настоящем времени оба стали хорошими родителями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак после смертельного ДТП в Сочи призналась, что кричит на водителей.

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