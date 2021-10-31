Собчак после смертельного ДТП в Сочи призналась, что кричит на водителей

Телеведущая любит, чтобы все было идеально, поэтому эмоционально реагирует даже на незначительные ошибки других людей.

Совсем недавно телеведущая Ксения Собчак оказалась в центре скандала из-за участия в смертельном ДТП в Сочи. Водитель, который вез звезду в аэропорт, спровоцировал аварию, в результате которой погибла одна девушка и серьезно пострадали двое. Реакция общественности поразила: мало кто критиковал мужчину, зато абсолютное большинство накинулось на Собчак. Некоторые уверены, что телеведущая, обладающая волевым и властным характером, вполне могла надавить на подчиненного, прикрикнуть, заставить нарушить ПДД. Хейтеры полагают, что вина вполне может лежать сразу на двух людях.

Сама Собчак, комментируя обвинения, уверяла, что не заставляла водителя ехать быстрее, так как никто никуда не опаздывал.

Телеведущая на интервью Иде Галич рассказала, на кого в последний раз поднимала голос. Собчак призналась, что ни один день не проходит без вынужденных криков. На момент разговора телеведущая успела покричать на водителя, который, по ее мнению, «вообще не думает».

Собчак объяснила, что водитель во время дождя припарковался у газона, а не у асфальта, чем сильно подпортил ей настроение. Телеведущая не понимает, почему мужчина заранее не подумал, как поставить автомобиль – ведь заботиться о комфорте клиента — его работа.

«Вот когда у меня есть задача, я со всех сторон буду обсуждать, как сделать ее лучше и правильнее»,

— добавила Собчак.

Непрофессионализм в целом очень раздражает телеведущую. Она любит людей, которые находятся в тонусе и готовы к интенсивной работе. Только так, по мнению Собчак, можно прожить по-настоящему хорошую жизнь.

Телеведущая даже вспомнила, как однажды отказалась нанимать сотрудника, так как он показался ей медлительным.

«Я ненавижу людей медлительных, в расслабленности, в ощущении, что они покурили траву. Это для меня убийственно»,

— говорила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак раскрыла свой заработок. Сумма оказалась семизначной.