КАД в районе Кудрово перекроют в ночь на 7 ноября

КАД в районе Кудрово перекроют в ночь на 7 ноября
Движение будет прекращено на 20 минут ночью. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Движение будет приостановлено примерно на 20 минут.

Участок КАД у города Кудрово будет перекрыт в обе стороны в ночь на 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Известно, что движение приостановят на 20 минут на 49-м километре КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе. Там с 2:30 до 2:50 будут проводиться работы по демонтажу воздушной линии электропередач.

На месте установят соответствующие знаки и барьеры. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» принесли извинения за временные неудобства и просят заранее планировать маршруты следования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборгском районе из-за ремонта путей ограничивается движение на месяц. С 30 октября по 30 ноября в связи с производством работ ограничивается движение транспорта по улице Смолячкова от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта.

кад кудрово новости СПб


 

Новости партнеров
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге неизвестный украл посылки на почте
Орнитологи Ленобласти поделились фотографией «самостоятельного» дрозда
Ученые выяснили, что яд скорпиона может спасти от коронавируса
Жалобы петербуржцев заставили чиновников проверить сквер на улице Маяковского
Петербуржцы ахнули от редкой ноябрьской радуги
Результат нерабочих дней в Ленобласти будет виден лишь через 7-14 дней
На проспекте Энгельса горело несколько этажей разноуровневого здания
В Ленобласти Covid подхватили еще 398 человек