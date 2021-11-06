КАД в районе Кудрово перекроют в ночь на 7 ноября

Движение будет приостановлено примерно на 20 минут.

Участок КАД у города Кудрово будет перекрыт в обе стороны в ночь на 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Известно, что движение приостановят на 20 минут на 49-м километре КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе. Там с 2:30 до 2:50 будут проводиться работы по демонтажу воздушной линии электропередач.

На месте установят соответствующие знаки и барьеры. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» принесли извинения за временные неудобства и просят заранее планировать маршруты следования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборгском районе из-за ремонта путей ограничивается движение на месяц. С 30 октября по 30 ноября в связи с производством работ ограничивается движение транспорта по улице Смолячкова от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта.