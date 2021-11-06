Петербуржцев заставляют платить налоги за несуществующие машины

От петербуржцев потребовали заплатить налоги за несуществующие авто. Фото: pixabay

От петербуржцев потребовали заплатить налоги за несуществующие авто. Фото: pixabay

Жители Северной столицы столкнулись с ошибочным начислением транспортного налога, полученного за давно реализованные автомобили.

По информации «Фонтанки», приходящие уведомления могли возникнуть из-за сбоя в обмене данными между налоговой и ГИБДД.

Отмечается, что ранее подобное уже случалось, однако такое большое количество налогоплательщиков было затронуто впервые.

Владельцам машин, которым пришло подобное уведомление, порекомендовали обратиться в архивный отдел ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Именно там есть возможность подтвердить, что автомобиль уже давно снят с учета.

Данное подтверждение и заявление следует отправить в налоговую службу.

Известить ФНС об отсутствии транспортного средства можно через портал «Госуслуг». В результате можно добиться от ФНС перерасчёта по ошибочно начисленному налогу.

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