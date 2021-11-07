Международные форумы в Петербурге могут пройти без иностранцев из-за QR-кодов

Международные форумы в Петербурге могут пройти без иностранцев из-за QR-кодов
QR-код будет выдаваться сразу после получения второй прививки. Фото: Gazeta.SPb

Международные конгрессы и форумы в Петербурге будут проходить без иностранцев, поскольку они не смогут предъявить QR-код о вакцинации.

Новые правила начали действовать с 1 ноября для посетителей конгрессно-выставочных мероприятий. На следующую неделю в городе запланировано 9 таких мероприятий, среди которых и международные. Чтобы попасть на конгрессы и форумы, необходимо предоставить один из трех документов.

Как сообщило «Агентство Бизнес Новостей», гость может показать QR-код о вакцинации однокомпонентной или вторым компонентом отечественной вакцины, QR-код о перенесенной в течение последних 6 месяцев инфекции или справку о медотводе.

При этом посетить мероприятие, показав отрицательный ПЦР-тест, нельзя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы, которые переболели ковидом в последние полгода, но не обращались за медицинской помощью, имеют право на получение QR-кода при условии, что смогут доказать наличие иммунитета.

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Международные форумы в Петербурге могут пройти без иностранцев из-за QR-кодов
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