Два авто вылетели в кювет из-за гололеда на Дороге жизни, на месте реанимация

Два авто вылетели в кювет из-за гололеда на Дороге жизни, на месте реанимация
ДТП на Дороге жизни. Фото: Вконтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В деревне Проба на Дороге жизни произошло массовая авария, в результате которой один из автомобилей улетел в кювет.

Дорожный инцидент случился утром в воскресенье, 7 ноября. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить три легковых автомобиля. В результате столкновения «Волга» влетала в столб, Renault съехал в кювет, а еще одно авто упало в канаву.

По предварительным данным, причиной ДТП стал гололед. К месту аварии прибыла машина реанимации. Информация о состоянии автомобилистов не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик вылетел на обочину и опрокинулся на Ропшинском шоссе.

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