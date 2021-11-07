Два авто вылетели в кювет из-за гололеда на Дороге жизни, на месте реанимация

В деревне Проба на Дороге жизни произошло массовая авария, в результате которой один из автомобилей улетел в кювет.
Дорожный инцидент случился утром в воскресенье, 7 ноября. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Дорогу не смогли поделить три легковых автомобиля. В результате столкновения «Волга» влетала в столб, Renault съехал в кювет, а еще одно авто упало в канаву.
По предварительным данным, причиной ДТП стал гололед. К месту аварии прибыла машина реанимации. Информация о состоянии автомобилистов не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик вылетел на обочину и опрокинулся на Ропшинском шоссе.