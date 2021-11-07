Грузовик вылетел на обочину и опрокинулся на Ропшинском шоссе

Под Петергофом на Ропшинском шоссе опрокинулся грузовик. О пострадавших информации нет.

Дорожный инцидент случился утром в воскресенье, 7 ноября. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах с места инцидента видно, что большегруз вылетел на обочину и почти полностью завалился на правый бок у остановки общественного транспорта недалеко от поворота с шоссе на деревню Сашино.

Причины случившегося не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль развернуло посреди КАД в ливень. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Другие автомобилисты сумели вовремя сбавить скорость и объехать транспорт.