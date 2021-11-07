Автомобиль развернуло посреди КАД в ливень

Автомобиль развернуло посреди КАД в ливень
ДТП на КАД. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Поздним вечером на внутренней стороне КАД автомобилист не справился с управлением на мокрой дороге, машину развернуло.

Дорожный инцидент случился в субботу, 6 ноября, около поселка Янино. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Все живы никого не задел», — написал автор записи.

На кадрах видно, что в ходе плавного поворота на мокрой дороге автомобиль развернуло, в результате чего легковушка осталась стоять поперек проезжей части. Другие автомобилисты сумели вовремя сбавить скорость и объехать транспорт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автоледи на Mercedes сбила троих пешеходов в Петербурге.

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