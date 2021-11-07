Автоледи на Mercedes сбила троих пешеходов в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 24-летняя девушка, управлявшая Mercedes сбила трех человек.

Дорожный инцидент случился прямо на пешеходном переходе, об этом 6 ноября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«Девушка 1997 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, у дома 175 по проспекту Ветеранов совершила наезд на трех пешеходов вне зоны пешеходного перехода. Двое мужчин получили средний вред здоровью, и 34-летний пешеход получил тяжкий вред здоровью, всех госпитализировали», — цитирует РЕН ТВ сообщение ведомства.

МВД проводят проверку обстоятельств случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маршрутный автобус сбил пятилетнюю девочку на Балканской площади.