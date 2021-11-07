Назван необходимый уровень вакцинации для борьбы с дельта-штаммом

Член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков раскритиковал противников вакцинации от ковида.

Он выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19, сообщает «Радио России». Ученый отметил, что в стране прогрессирует дельта-штамм коронавируса, для борьбы с которым необходимо вакцинировать до 80% населения. Иначе, по его словам, начнут распространяться другие мутации, которые потребуют привить уже до 90% граждан.

С начала пандемии в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек.

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