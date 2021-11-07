Из горящего дома на Заставской эвакуировали 35 человек

Из горящего дома на Заставской эвакуировали 35 человек
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В воскресенье, 7 ноября, в Московском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 13:23 мск.

На улице Заставская, д. 17, в трёхкомнатной квартире шестиэтажного жилого дома выгорела комната площадью 10 квадратных метров. Эвакуированы 35 человек.

Справиться с огнем удалось в 14:30 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 19 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в трехкомнатной квартире на Витебском проспекте потушили пожар.

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