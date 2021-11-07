На Урале подросток сбежала из приемной семьи и попросилась в детдом

Девочка уверяет, что новые родители относились к ней жестоко.

На Урале 14-летняя девочка сбежала от приемной семьи из-за плохого обращения. Подросток рассказывает, что новые родители бьют ее и отказываются кормить. Об этом сегодня, 7 ноября, пишет E1.ru.

Девочку и ее двух маленьких сестер удочерила семья из Среднеуральска. Беглянка уверяет, что к ним относятся настолько плохо, что лучше вернуться в детский дом. Подросток поясняет, что в детском доме их хотя бы одевали и вовремя кормили. Она надеется вызволить и своих сестер.

Сейчас девочка находится в Екатеринбурге, где скрывается у знакомой. Она отключила телефон, так как боится, что полицейские найдут ее и вернут приемным родителям.

На инцидент уже обратила внимание депутат городской думы Наталья Крылова. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из детдома в Петербурге пропала воспитанница. Подростку 17 лет, она является студенткой второго курса Садово-архитектурного колледжа.