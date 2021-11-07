На Полюстровском пятеро пожарных тушили легковушку

В результате инцидента никто не пострадал.

В Выборгском районе сегодня вечером, 7 ноября, тушили легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Полюстровском проспекте. Там по непонятной причине загорелся «Nissan». На место выезжали пять спасателей и одна единица техники. С ликвидацией возгорания они справились примерно за 15 минут. В результате инцидента никто не пострадал, в автомобиле успел выгореть моторный отсек и салон.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из горящего дома на Заставской эвакуировали 35 человек. В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 19 человек личного состава.