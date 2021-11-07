СКА проиграл ЦСКА: не обошлось без драки хоккеистов

СКА проиграл ЦСКА: не обошлось без драки хоккеистов
СКА всухую проиграл ЦСКА. Фото: Pixabay

Встреча завершилась со счетом 0:4.

Сегодня, 7 ноября, состоялась встреча СКА и ЦСКА в Москве. Матч завершился проигрышем петербургских армейцев со счетом 0:4, а также дракой хоккеистов.

Несмотря на то, что большую часть игры игроки СКА были в большинстве, это не помогло им забросить ни одну шайбу. Самыми результативными хоккеистами стали Владислав Каменев, оформивший дубль, Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрём. Все удары пришлись на первый и третий периоды.

Под конец, не выдержав напряжения, между собой подрались Даниил Пыленков и Джон Гилмор – они устроили потасовку, не поделив площадку. Напоминаем, что СКА будет находиться на недельном перерыве. За это время команде предстоит понять, каковы причины всех проигранных матчей – в том числе со «Спартаком» и «Металлургом».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Азмун прокомментировал свой сотый матч за «Зенит».

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