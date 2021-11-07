В Ленобласти в понедельник ожидается сильный дождь со снегом

Также в регионе будет дуть сильный ветер – порывы достигнут 18 метров в секунду.

В Ленинградской области в понедельник, 8 ноября, ожидается ухудшение погоды. На юге региона пойдет сильный дождь со снегом, а также будет дуть сильный ветер – порывы достигнут 18 метров в секунду. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что непогода настигнет весь регион, но больше всего пострадает южная часть. Ночью температура воздуха опустится до минус одного градуса, а днем он сможет прогреться до плюс пяти.

В связи с этим дороги могут покрыться льдом, так что автомобилистам стоит быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Вильфанд рассказал россиянам, какая погода будет этой зимой. Синоптик подчеркнул, что точно сказать, сколько снега выпадет этой зимой, пока нельзя, поскольку делать прогноз на столь долгий промежуток времени невозможно.