В Ленобласти в понедельник ожидается сильный дождь со снегом

В Ленобласти в понедельник ожидается сильный дождь со снегом
В Ленобласти выпадет мокрый снег. Фото: pixabay

Также в регионе будет дуть сильный ветер – порывы достигнут 18 метров в секунду.

В Ленинградской области в понедельник, 8 ноября, ожидается ухудшение погоды. На юге региона пойдет сильный дождь со снегом, а также будет дуть сильный ветер – порывы достигнут 18 метров в секунду. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что непогода настигнет весь регион, но больше всего пострадает южная часть. Ночью температура воздуха опустится до минус одного градуса, а днем он сможет прогреться до плюс пяти.

В связи с этим дороги могут покрыться льдом, так что автомобилистам стоит быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Вильфанд рассказал россиянам, какая погода будет этой зимой. Синоптик подчеркнул, что точно сказать, сколько снега выпадет этой зимой, пока нельзя, поскольку делать прогноз на столь долгий промежуток времени невозможно.

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