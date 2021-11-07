«Зенит», кажется, нашел замену Азмуну

Клуб думает о покупке Артура Кабрала за 15 млн евро.

Летом 2022 года Сердар Азмун может покинуть «Зенит», так как у него истекает контракт. Ходят слухи, что петербургский клуб уже присматривает замену топовому игроку. На месте Азмуна может оказаться 23-летний нападающий «Базеля» Артур Кабрала. Об этом пишет издание «Спорт день за днем».

По предварительным данным, стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро. Пока что ни «Зенит», ни Кабрала никак не комментировали информацию, распространившуюся в СМИ.

Напоминаем, что сам Азмун не скрывает, что думает об уходе из «Зенита». В СМИ обсуждали его возможных переход во французский «Лион». Футболист перешел в петербургский клуб в феврале 2019 года, с тех пор он успел стать трижды чемпионом России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Азмун прокомментировал свой сотый матч за «Зенит». Следующий матч состоится 19 ноября. «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом».