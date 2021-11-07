На Краснопутиловской после ДТП пришлось деблокировать мужчину

На Краснопутиловской после ДТП пришлось деблокировать мужчину
На место инцидента прибыли медики. Фото: Baltphoto

Пострадавшего передали медикам.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 7 ноября, произошла авария с участием двух легковушек. На место инцидента выезжали медики и спасатели. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

ДТП произошло на Краснопутиловской – там столкнулись два Renault. В одном из них сидели женщина и двое детей, 4 и 8 лет. На место происшествия выезжали спасатели и медики. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из автомобиля. Врачи оказывают ему помощь, а вот несовершеннолетние не пострадали.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Полюстровском пятеро пожарных тушили легковушку. В результате инцидента никто не пострадал.

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