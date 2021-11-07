Беглеца из Отрадного нашли в центре Петербурга

Беглеца из Отрадного нашли в центре Петербурга
Мальчик гулял по центру Петербурга. Фото: Baltphoto

12-летний мальчик гулял по центру Северной столицы.

В Санкт-Петербурге сегодня, 7 ноября, нашелся сбежавший от родителей из Отрадного школьник. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что информация о пропаже 12-летнего мальчика появилась 6 ноября. Мать беглеца обратилась в полицию, отметив, что подросток пропадает не в первый раз. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам и нашла парня в центре Санкт-Петербурга. В СМИ пишут, что с мальчиком все в порядке.

Обстоятельства уточняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Шамокши разыскивали потерявшихся в лесу женщину и мужчину. Двух заблудившихся нашли спустя полтора часов поисков.

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