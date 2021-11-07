В США девушка спаслась от педофила благодаря жестам о помощи из TikTok

В США девушка спаслась от педофила благодаря жестам о помощи из TikTok
Девушку похитил педофил, но она смогла спастись. Фото: pixabay.com

Водитель соседней машины понял, что подросток попала в беду.

В США 16-летняя девушка спаслась от похищения педофилом благодаря тому, что показала водителю соседней машины жест, который ранее увидела в TikTok. Тот понял намек и не стал бездействовать. Об этом 7 ноября сообщает Fox 8 News.

Известно, что водитель обратил внимание на пассажирку автомобиля, которая показала ему сигнал о помощи, используемый жертвами насилия. Подросток повернула ладонь, сжала большой палец и накрыла его остальными пальцами. Неравнодушный очевидец вызвал полицию.

Сотрудники правоохранительных органов остановили легковушку прямо на автомагистрали. Они задержали 61-летнего мужчину, который вез несовершеннолетнюю девочку. В телефоне педофила нашли интимные снимки жертвы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что режиссер «Ералаша», подозреваемый в педофилии, хранил детское порно.

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