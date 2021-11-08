В Роспотребнадзоре рассказали о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная рассказала, что симптомы коронавируса всё больше стали напоминать симптомы ОРВИ и гриппа.

«Симптомы всё больше начали напоминать ОРВИ или грипп — подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план», — приводит ее слова РИА Новости.

Она отметила, что примерно в 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ.

С начала пандемии в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек.

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