В Роспотребнадзоре рассказали о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ

В Роспотребнадзоре рассказали о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
Остаточные явления коронавируса остаются у переболевших надолго Фото: unsplash

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная рассказала, что симптомы коронавируса всё больше стали напоминать симптомы ОРВИ и гриппа.

«Симптомы всё больше начали напоминать ОРВИ или грипп — подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план», — приводит ее слова РИА Новости.

Она отметила, что примерно в 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ.

С начала пандемии в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что терапевт рассказала, как вернуть память после коронавируса. Многие переболевшие жалуются на ухудшение памяти.

коронавирус ОРВИ Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-сотрудник петербургского Росреестра получил условный срок за миллионную ...
В МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды 9 ноября
Электросамокатчик врезался в машину на проспекте Сизова
В Кремле ответили на вопрос об эффективности нерабочих дней в России
Шесть баров в Петербурге закрыли за нарушение ковид-ограничений
Польша перебросила на границу с Белоруссией антитеррористов из-за беженцев
Число госпитализаций с COVID в Петербурге упало почти до 300 за сутки
Мужчину сбил автомобиль на «зебре» на улице Трефолева