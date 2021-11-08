Гинцбург рассказал, как одолеть коронавирус за несколько месяцев

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что ковид удастся одолеть за несколько месяцев, если число ежедневно вакцинируемых резко увеличится.

Он отметил, что ограничительные меры без вакцинации почти бесполезны.

«Сергей Собянин сказал, что в последние 10 дней количество вакцинированных возросло в четыре раза (в день). А должно возрасти в 10 раз. В этом случае, по моим грубым подсчетам, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев», — приводит его слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге объяснили нехватку талончиков на вакцинацию. Отмечается, что ежедневно через одну поликлинику проходят до 700 человек, которые прививаются впервые.