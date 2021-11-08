В России начали действовать новые сертификаты о вакцинации от ковида

По QR-кодам театры и музеи могут посещать только те, кто привился отечественным препаратом. Фото: Gazeta.SPb.ru

По QR-кодам театры и музеи могут посещать только те, кто привился отечественным препаратом. Фото: Gazeta.SPb.ru

С 8 ноября в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации от коронавируса и перенесенной инфекции.

Соответствующий приказ минздрава опубликован на сайте правовой информации.

Сформированные до изменений сертификаты автоматически будут переоформлены на портале госуслуг до 1 марта.

Сертификат будет содержать данные об обладателе, информацию о пройденной вакцинации, ревакцинации, имеющихся противопоказаниях, либо данные о перенесенном коронавирусе. Кроме того, в документе предусмотрено место для QR-кода. На формирование сертификата уходит не более трех дней после вакцинации. Получить сертификат граждане смогут в бумажном и в электронном виде, сообщает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармбазу Петербурга доставили самую крупную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в пункты развезут более 130 тысяч комплектов доз. На сегодняшний день петербуржцы могут вакцинироваться в 146 пунктах вакцинации.