В России начали действовать новые сертификаты о вакцинации от ковида

В России начали действовать новые сертификаты о вакцинации от ковида
По QR-кодам театры и музеи могут посещать только те, кто привился отечественным препаратом. Фото: Gazeta.SPb.ru

С 8 ноября в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации от коронавируса и перенесенной инфекции.

Соответствующий приказ минздрава опубликован на сайте правовой информации.

Сформированные до изменений сертификаты автоматически будут переоформлены на портале госуслуг до 1 марта.

Сертификат будет содержать данные об обладателе, информацию о пройденной вакцинации, ревакцинации, имеющихся противопоказаниях, либо данные о перенесенном коронавирусе. Кроме того, в документе предусмотрено место для QR-кода. На формирование сертификата уходит не более трех дней после вакцинации. Получить сертификат граждане смогут в бумажном и в электронном виде, сообщает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармбазу Петербурга доставили самую крупную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в пункты развезут более 130 тысяч комплектов доз. На сегодняшний день петербуржцы могут вакцинироваться в 146 пунктах вакцинации.

ковид коронавирус сертификат


 

Новости партнеров
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
Что на это скажет сам Малахов? Шоумена заподозрили в ношении парика на лысеющей голове
Что на это скажет сам Малахов? Шоумена заподозрили в ношении парика на лысеющей голове
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России начали действовать новые сертификаты о вакцинации от ковида
Жертвами коронавируса за сутки стали 85 петербуржцев
Бывший министр энергетики России Сергей Шматко после заражения COVID
В пяти регионах России продлили режим нерабочих дней
В Петербурге зафиксировано 2597 новых случаев коронавируса
Пострадал еще один сотрудник съемочной группы фильма «Ржавчина» с Болдуином
В России за сутки коронавирус подхватили более 39 тысяч человек
Жителей Петербурга предупредили о гололедице во вторник