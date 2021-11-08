Названы места контроля скорости в Петербурге на этой неделе

На этой неделе будут работать 40 передвижных радаров. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

На этой неделе будут работать 40 передвижных радаров. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса работы передвижных радарных комплексов, которые будут фиксировать превышении скорости с 8 по 14 ноября.

Всего в списке значится 40 аварийно-опасных участков во всех районах города. Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются и на сайте Городского мониторингового центра, а также в его группах в социальных сетях.

Вся информация передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД (ЦАФАП), где зафиксированные нарушения проверяются, а после инспекторы выносят постановления по делам об административных правонарушениях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Западном скоростном диаметре не станут увеличивать максимальную скорость до 130 км/ч. Сейчас автомобилистам разрешена скорость до 110 км/ч.