В Петербурге отказались увеличивать скорость на ЗСД до 130 км/ч

В Петербурге отказались увеличивать скорость на ЗСД до 130 км/ч
Число автомобильных аварий на ЗСД может вырасти, если максимальная скорость будет увеличена. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

На Западном скоростном диаметре не станут увеличивать максимальную скорость до 130 км/ч. Сейчас автомобилистам разрешена скорость до 110 км/ч.

Скоростной режим на ЗСД решили оставить прежним. Об этом сегодня на транспортном форуме сообщил генеральный директор «Магистрали Северной столицы» Алексей Бнатов.

В компании рассчитали, что увеличение разрешенного лимита скорости сократит время поездки по ЗСД всего на две минуты, а вот число автомобильных аварий может вырасти, пишет «Мойка78».

При этом на ЗСД планируют внедрить безбарьерную систему оплаты проезда free-flow. Оплата будет осуществляться автоматически — по информации спутников. Все шлагбаумы и пункты оплаты собираются убрать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что платная парковка в Петербурге к 2022 году может подорожать до 132 рублей.

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