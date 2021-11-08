Все классы в школах Петербурга вернулись к очным урокам после каникул

В Петербурге все классы городских школ возобновили обучение в очном формате после двухнедельных каникул.

В комитете по образованию рассказали, что в петербургских школах сейчас нет ни одного класса, который учится на дистанционке.

На смешанном формате обучения находятся 1,2 тысячи школьников, чьи родители написали соответствующее заявление. Это 0,22% от общего количества учеников Северной столицы.

По данным на сегодняшний день, в 20 городских детских садах на карантин из-за угрозы распространения ОРВИ или коронавируса закрыты 29 групп.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школы Петербурга вернутся к очной форме работы после «нерабочих дней».

«В понедельник начнётся вторая, самая короткая четверть… Больше 80% педагогов или вакцинированы, или сохраняют антитела после болезни. Школа по-прежнему остаётся самым безопасным и надежным местом», — отметила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.