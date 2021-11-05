Школы Петербурга вернутся к очной форме работы после «нерабочих дней»

Школы Петербурга вернутся к очной форме работы после «нерабочих дней»
Школа - далеко не самое опасное время во время пандемии. Фото: pixabay.com

С понедельника петербургские школы вернутся к очному формату обучения после двухнедельных каникул. Кроме того, период нерабочих дней в Петербурге заканчивается.

С 8 ноября ученики вернутся в школы, обучение будет проходить в очном формате, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Об этом заявила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

«В понедельник начнётся вторая, самая короткая четверть… Больше 80% педагогов или вакцинированы, или сохраняют антитела после болезни. Школа по-прежнему остаётся самым безопасным и надежным местом», — отметила Потехина у себя на странице в соцсети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что городское правительство разъяснило правила работы бизнеса во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Рекомендации по выполнению требований 121-го ковидного постановления подготовил комитет по промышленной политике Петербурга.

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