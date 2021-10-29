В Смольном уточнили, какой бизнес сможет работать в локдаун

Общепиту на фуд-кортах можно будет работать только на доставку и на вынос. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Общепиту на фуд-кортах можно будет работать только на доставку и на вынос. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Городское правительство разъяснило правила работы бизнеса во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Рекомендации по выполнению требований 121-го ковидного постановления подготовил комитет по промышленной политике Петербурга.

В документе говорится, что в период локдауна смогут работать автосервисы, банки, ломбарды и микрофинансовые организации, торговые автоматы. Продолжить работу смогут и уличные торговые объекты с едой, а также газетные киоски. Тем, у кого есть зал, можно работать с условием прекращения доступа в него посетителей.

Общепиту на фуд-кортах можно будет работать только на доставку и на вынос. Закрывать не будут и табачные магазины, а также почтовые отделения.

Кроме того, под запрет не попадут магазины, торгующие цветами, автомобильными запчастями, очками и контактными линзами, непериодическими печатными изданиями и канцтоварами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ресторанам и кинотеатрам Петербурга запретят работать по ночам с 8 ноября.