Александр Герман возглавил петербургский комитет по природопользованию

Александр Герман возглавил петербургский комитет по природопользованию
Александр Герман стал новым председателем комитета по природопользованию. Фото: Смольный

Новым председателем комитета по природопользованию Петербурга стал Александр Герман.

Распоряжении о назначении Александра Германа на должность главы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом стало известно сегодня, 8 ноября.

Как сообщили в городском правительстве, новый глава ведомства вступает в должность со вторника, 9 ноября.

До этого Александр Герман занимал пост заместителя председателя городского комитета имущественных отношений (КИО).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Юлия Киселева заняла пост замглавы комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

александр герман комитет по природопользованию назначение новости СПб


 

Новости партнеров
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Петербургским пенсионерам будут выдавать QR-коды в пунктах вакцинации
Петербургским пенсионерам будут выдавать QR-коды в пунктах вакцинации
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Александр Герман возглавил петербургский комитет по природопользованию
Массовое ДТП с грузовиками перекрыло трассу «Кола» в Ленобласти
Президент РФ наградил Александра Гинцбурга орденом Александра Невского
Авария с маршруткой и троллейбусом собрала пробки у «Старой Деревни»
ОМОН осмотрел найденную в подвале Сестрорецка гранату
Беженцы атаковали проволочные заграждения на границе с Польшей
Беглов рассказал, как изменилась ситуация с COVID в Петербурге после ...
В Ленобласти продлили коронавирусные ограничения