Александр Герман возглавил петербургский комитет по природопользованию

Александр Герман стал новым председателем комитета по природопользованию. Фото: Смольный

Александр Герман стал новым председателем комитета по природопользованию. Фото: Смольный

Новым председателем комитета по природопользованию Петербурга стал Александр Герман.

Распоряжении о назначении Александра Германа на должность главы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом стало известно сегодня, 8 ноября.

Как сообщили в городском правительстве, новый глава ведомства вступает в должность со вторника, 9 ноября.

До этого Александр Герман занимал пост заместителя председателя городского комитета имущественных отношений (КИО).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Юлия Киселева заняла пост замглавы комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.