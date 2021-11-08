Президент России наградил 11 медиков из Петербурга

Президент России наградил 11 медиков из Петербурга
Президент России наградил 11 медиков из Петербурга. Фото: сайт Президента России

В Санкт-Петербурге за заслуги в здравоохранении и борьбу с коронавирусом получили 11 врачей. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков государственными наградами.

Владимир Путин наградил за заслуги медиков Северной столицы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила главный врач «Женской консультации № 18» Ирина Котылевская и заведующая отделением клиники «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе» Наталья Смолянко.

Кроме того, медаль Луки Крымского получили: заведующая роддомом «Всеволожской клинической межрайонной больницы» Юлия Кононина, медсестра «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе» Ксения Пыляева, врач «Кингисеппской межрайонной больницы им. П. Н. Прохорова» Инна Григина и врач «Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова» Олеся Игнатова. Также награду получили еще пять человек из медицинских заведений города.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России наградил директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения.

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