До конца года в Петербурге отремонтируют более 30 больниц

До конца года в Петербурге отремонтируют более 30 больниц. Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

До конца года в Петербурге отремонтируют более 30 больниц. Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

В конце 2021 года планируется завершить ремонт на 38 объектах, а еще на 40 продолжить работы в следующем году.

В рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021—2025 годы» ремонтные работы были запланированы на 78 объектах города, из которых 38 планируют завершить до конца текущего года. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Комитете по здравоохранению.

«Стратегия ремонта отдельными этажами или крыльями зданий выбрана для того, чтобы не допустить снижения качества и доступности медицинской помощи для населения в амбулаторном звене», — заявили в Смольном.

На программу планируется потратить около 21 млрд рублей. Мероприятия рассчитаны на пять лет. Федеральный центр направит 49% средств, а 51% выделит город.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году плату за капремонт в Петербурге поднимать не будут. Из бюджета правительства дополнительно выделят 3 млрд рублей Фонду капитального ремонта.