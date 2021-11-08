В Петербурге на маршрут 330 вышли шесть автобусов на природном газе

В Петербурге на маршрут 330 вышли шесть автобусов на природном газе . Фото: Комитет по транспорту

В Петербурге на маршрут 330 вышли шесть автобусов на природном газе . Фото: Комитет по транспорту

В течение года Volgabus получит 400 новых экологичных автобуса, которые будут выпущены для Петербурга. Вчера, 8 ноября в эксплуатацию отправилось шесть таких автобусов.

Автобусы, работающие на сниженном природном газе, вышли на маршрут №330, идущий через Колпино и Шушары. В качестве топлива в таком транспорте используется сниженный природный газ метан, что позволяет не только минимизировать воздействие на окружающую среду, но и сократить затраты на топливо.

Вместимость автобусов — около 109 человек. Транспорт оборудован электронным табло, системой климат контроля, видеонаблюдения и USB-зарядками для гаджетов. После заправки автобус может проехать 350 км даже с использованием кондиционера.

Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы, звуковая и световая сигнализация и кнопка вызова водителя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские и пригородные автобусы меняют свой режим работы, — теперь они переходят на зимнее расписание.