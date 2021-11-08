Россия возобновляет авиасообщения со Швецией, Норвегией и еще 7 странами

Россия возобновляет авиасообщения со Швецией, Норвегией и еще 7 странами. Фото: unsplash

Россия возобновляет авиасообщения со Швецией, Норвегией и еще 7 странами. Фото: unsplash

Со вторника, 9 ноября, возобновляются авиасообщения России с Таиландом, Тунисом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией и Швецией.

В октябре оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял решение, что с 9 ноября Россия формально возобновит авиасообщение с 9 странами: Таиландом, Тунисом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией и Швецией. Об этом сообщает ТАСС.

Международные авиасообщения Россия прервала с перечисленными странами весной 2020 года из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Однако на настоящий момент все еще остается закрыт въезд туристов в Иран, Нидерланды, Норвегию и Швецию. При этом наиболее манящими туристов являются Таиланд, Тунис, Багамы и Словения. Попасть в Таиланд и Словению можно российским путешественникам, привитым «Спутником V».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что несмотря на возобновления полетов в Австрию правила въезда продолжают действовать. Так, отправиться в страну россияне имеют возможность по туристическим визам. При этом, антиковидные правила гласят, что прибывшие туристы обязаны предоставить сертификат о вакцинации одной из прививок, одобренных в ЕС или ВОЗ.