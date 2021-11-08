После ДТП на трассе «Кола» волонтеры разыскивают трех сбежавших собак

После ДТП на трассе &#171;Кола&#187; волонтеры разыскивают трех сбежавших собак
После ДТП на трассе "Кола" волонтеры разыскивают трех сбежавших собак. Фото: читательница "Фонтанки"

Волонтеры ищут трех сбежавших собак с места ДТП на участке федеральной трассы «Кола». Животных готовы приютить в доме для собак в Лодейном Поле.

После массового ДТП в районе 225-го километра федеральной трассы «Кола» в Ленобласти стало известно о пропаже трех собак, которые выбрались из салона автомобиля Toyota и разбежались по разным сторонам. Об этом сообщает «Фонтанка».

В транспортном средстве находились рыжая, старенькая Боня. Фото: читательница «Фонтанки»

Читательница рассказала изданию, что из чата «Экстренной помощи!» в WhatsApp она узнала о нахождении в одной из машин четырех собак, одна из них скончалась на месте, а три другие убежали.

«Потом стало известно, что внутри был еще и щенок в коробке. Мы еле-еле нашли штрафстоянку, на которую увезли машину, оказалось, машину увезли с щенком в салоне. Его спасли и увезли в дом для собак «Васильки»», — рассказала женщина.

Другая женщина разузнала имена сбежавших животных у знакомых женщины, находящейся в реанимации. В транспортном средстве, по ее сведениям, находились рыжая, старенькая Боня, которая плохо видит, а также темные Кира и Мила.

Тех, кто заметит собак, похожих по описанию, просят обращаться по номеру 8 950 043 71 41.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в аварии на федеральной трассе «Кола» у Лодейного Поля Ленобласти пострадала пенсионерка. Женщину госпитализировали в больницу.

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