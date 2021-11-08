По мнению инфекциониста, вакцинированные от COVID-19, мешают вирусу мутировать

По мнению инфекциониста, вакцинированные от COVID-19, мешают вирусу мутировать
По мнению инфекциониста, вакцинированные от COVID-19, мешают вирусу мутировать. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что люди, которые привились от коронавирусной инфекции, мешают вирусу мутировать и становятся конечным звеном в распространении болезни.

По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, вакцинированный — это конечное звено в распространении болезни. Специалист считает, что даже, если привитый человек заболеет, то будет выделять гораздо меньше вредных частиц вируса. Специалист поделился своими наблюдениями в эфире телеканала «Россия 24»

«Но при этом мы не забываем, что есть понятие стерильный иммунитет. Значит, что когда человек заражается, он дальше вирус не передает, и вот тот, кто вакцинирован, выделяет меньшее количество вируса и вирусная нагрузка для окружающих снижается. Это во-первых. Во-вторых, он является конечным звеном для вируса, что предотвращает мутацию коронавирусной инфекции», — отметил специалист.

Вакцинированный человек, по мнению Тимакова, снижает вирусную нагрузку на окружающих.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что инфекционист Евгений Тимаков считает, что коронавирусом должны переболеть все. Маски, по мнению специалиста, снижают вирусную нагрузку, потому что в организм попадает небольшое количество вируса, что действует как прививка.

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