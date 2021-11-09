Врач-иммунолог назвал способ, который может повысить количество антител при вакцинации

Чтобы повысить уровень антител в организме после вакцинации, можно привиться не на 21-й день, а на 28 после введения первого компонента.

Второй компонент вакцины от вируса COVID-19 можно ввести на 28 день после введения первого. тогда количество антител в организме может увеличиться. Об этом врач-иммунолог Николай Крючков рассказал в беседе с Ura.ru.

При введении второй фазы препарата позже привычного срока, по мнению специалиста, иммунитет к коронавирусу может выработаться быстрее. Так, уже на шестой или седьмой неделе получения препарата может наблюдаться увеличение антител. Однако, врач отметил, что это не значит, что спустя месяц не будет иммунитета, но при применении такого метода введения компонентов вакцины эффект от нее будет не самый максимальный.

Кроме того иммунолог также подчеркнул, что проходить второй этап вакцинации раньше срока в 21 день не стоит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что люди, которые привились от коронавирусной инфекции, препятствуют ей мутировать. Они становятся конечным звеном в распространении болезни.