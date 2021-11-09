Республиканцы в США предложили ввести санкции против «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Группа сенаторов-республиканцев предложила добавить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет США на следующий год, сообщил член комитета по международным отношениям сената Джим Риш.

В тексте пресс-релиза говорится о том, что он вместе с пятью коллегами-законодателями внес в закон об ассигнованиях на оборону США на 2022 год «поправки, чтобы остановить «Северный поток — 2». Отмечается, что поправки обязывают ввести санкции против оператора газопровода, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».