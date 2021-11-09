В октябре отряд «Лиза Алерт» нашел мертвыми 12 человек в Ленобласти

В этому году лесные поиски проводились втрое реже, чем в 2020 году.

Волонтёры движения «Лиза Алерт» установили, что за второй осенний месяц в пределах Ленинградской области было найдено целыми и невредимыми 216 человек.

Всего же добровольцы приняли 299 обращений, касающихся поиска людей. К тому же, каждое третье заявления было срочным. Ведь пропадали дети, пожилые люди.

По словам поисковиков, октябрь был холодным и дождливым в этом году. Возможно, это и стало причиной, почему гораздо меньше горожан уходили из своих домов.

Отмечают, что 216 человек нашли живыми, а 12, к сожалению, мертвыми. Еще 26 до сих пор находятся в списках пропавших.

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